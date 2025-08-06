06 августа, 09:39Город
Более 200 мероприятий пройдет в рамках фестиваля "Облачные города"
Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы
Фестиваль технологического прогресса "Облачные города" пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 14 августа по 14 сентября. В его программе запланировано более 200 событий, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.
"Участники познакомятся с перспективными профессиями, возможностями применения искусственного интеллекта и других современных решений в городской среде", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Лекции будут проводить архитекторы, программисты, ученые, предприниматели, инженеры, культурологи и урбанисты. На мастер-классах гости смогут получить практические навыки и представить будущее специальностей в разных областях.
Также для посетителей заработает выставка работ современных художников, где будут представлены инсталляции, созданные при помощи мультимедийных технологий.
На этой неделе организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" подготовили для жителей и гостей столицы насыщенную программу. Посетителей ждут лекции, шоу, киносеансы, спортивные мероприятия и другие развлечения.
На площадке "Заповедное посольство: финграмотность" 8 августа начнется марафон финансовой грамотности. Для посетителей всех возрастов будут организованы интерактивные игры, мастер-классы, лекции, викторины, финмульты, кинолектории и юмористические монологи.
