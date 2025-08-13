Гости форума "Беспилотные системы: технологии будущего" увидят новые разработки

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Масштабная выставка передовых технологий для различных нужд гражданского использования пройдет в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" с 14 по 17 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гостям представят экспозиции, которые можно использовать в сельском и лесном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, строительстве и ЖКХ, а также в транспорте, логистике и торговле.

Мероприятие, организованное по поручению Владимира Путина, соберет на одной площадке ведущих разработчиков более чем из 20 регионов страны. В частности, свои технологии представят более 300 компаний, большая часть из которых являются участниками и партнерами Московского инновационного кластера (МИК).

Ключевым направлением форума станет агропромышленный комплекс. Посетители смогут познакомиться с инновационными технологиями в сельском хозяйстве. В частности, им продемонстрируют возможности универсального сельскохозяйственного дрона для обработки полей, также они увидят беспилотный трактор и систему автономного управления на основе искусственного интеллекта, которая может быть интегрирована в различную сельскохозяйственную технику.

Для нужд городского хозяйства участники МИК представят всепогодный робот-уборщик "Пиксель", созданный для обслуживания городских территорий. Кроме того, гостям форума покажут автоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок, которые будут перерабатываться с использованием технологии компьютерного зрения.

В свою очередь, в области строительства особое внимание будет уделено виртуальному тренажеру, который позволит безопасно обучать операторов башенных кранов, а в промышленной сфере – роботизированной системе "Тьюбот", предназначенной для внутренней диагностики трубопроводов и их очистки.

Торговля и логистика также не останутся без внимания. Например, в "Магазине будущего" Московского инновационного кластера и проекта "Сделано в Москве" роботы будут выполнять роль консультантов и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Они будут отвечать за гостеприимство и сервис, а также помогут посетителям получить всю необходимую информацию об ассортименте магазина и совершить покупку.

Автоматизированную систему магазина создадут участники МИК. Гостей будут встречать и консультировать два робота – For-2 и Промобот V4. Первый представляет из себя уникальное устройство, сочетающее сервисные, образовательные и коммуникационные функции в одном корпусе. Его главная особенность – способность к естественному общению через визуальные, аудиальные и информационные каналы.

Промобот V4 является разработкой регионального партнера МИК. Он может свободно общаться с людьми, распознавать лица и речь, а также самостоятельно перемещаться, избегая препятствий.

Вместе с тем МИК продемонстрирует комплексные решения для автоматизации складов. Среди них – дрон для быстрой инвентаризации и высокоманевренный робот, который может перевозить грузы до двух тонн.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территории будущего. Москва 2030" горожанам представят столицу будущего. Для гостей и жителей города проведут лекции, мастер-классы, выставки и многое другое, что расскажет о вкладе каждого в развитие городской комфортной среды. Одной из площадок форума стал кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.