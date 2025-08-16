Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва помогает бизнесу выводить инновационные разработки на рынок, заявил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр столицы подчеркнул, что город системно инвестирует в знания, технологии и правовые инструменты для поддержки проектов столичных компаний. По его словам, это одна из главных задач стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.



"В рамках Московского инновационного кластера предприниматели получают доступ к грантам на патентование изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, льготным кредитам под залог интеллектуальной собственности, образовательным программам и консультациям экспертов, цифровым сервисам для регистрации результатов интеллектуальной деятельности", – поделился глава города.



Он также отметил, что уже более 1,8 тысячи компаний получили поддержку в сфере интеллектуальной собственности через платформу i.moscow. Среди них, например, компания-разработчик системы для мониторинга состояния нефтегазопроводов, добычных скважин и другой инфраструктуры. Работники предприятия прошли образовательную программу, после чего получили грант на патентование в РФ. Сейчас же компания повышает эффективность работы московской энергетики и ТЭК.



Другая компания, реализующая проекты по роботизации производства, успешно вывела на рынок свои инновационные решения после обучения по оформлению и защите интеллектуальной собственности.



В свою очередь, производитель умных счетчиков, отслеживающих электропотребление в реальном времени, смог получить кредит под залог прав на интеллектуальную собственность.

"На эти средства команда создала зарядную инфраструктуру для электросамокатов и электровелосипедов, которой пользуются московские операторы проката", – отметил мэр.

Ранее Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года. В планы были включены увеличение технологического сектора, в том числе промышленности, науки и IТ, увеличение выручки высокотехнологичных компаний, а также рост объема венчурных инвестиций в технологический сектор.

Планируется и рост доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) от валового регионального продукта (ВРП) и патентной активности столичного бизнеса и науки.

Мэр Москвы добавил, что в качестве основного источника стимулирования технологического развития выступит платформа Московский инновационный кластер.

