Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве продолжают развивать станкоинструментальную промышленность и робототехнику, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в столице работают более 70 компаний, выпускающих станки, инструменты и высокотехнологичные роботизированные системы. В 2024 году их выручка превысила 18 миллиардов рублей. Данный результат на 42,6% больше, чем годом ранее.

"Московские предприятия работают не только на внутренний рынок, но и активно экспортируют свою продукцию. Среди основных, самых успешных направлений экспорта можно назвать такие страны, как ОАЭ, Узбекистан, Турция, Таджикистан, а также Китай", – поделился Собянин.

По его словам, в Китай московские предприятия поставляют станки для лазерной резки металла и шлифовки различных изделий. Компании экспортируют промышленных роботов, цифровые панели управления и многое другое.

Для развития отрасли Москва предоставляет специализированные программы льготного кредитования. В частности, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует затраты на уплату процентов по кредитным договорам. При этом сумма компенсации должна не превышать 5 миллиардов рублей. Срок финансовой поддержки составляет до 5 лет.

В свою очередь, Московский гарантийный фонд осуществляет поддержку по кредитным обязательствам. Он помогает решить проблему нехватки собственного залогового обеспечения у бизнеса.

Суммарно при поддержке столичного правительства компании смогли привлечь уже свыше 500 миллионов рублей заемного финансирования. Через платформу i.moscow производители также могут получить грант на приобретение оборудования и развитие деятельности – до 30 миллионов рублей.

Претендовать на гранты могут участники Московского инновационного кластера. С 2022 года 11 компаний из сегментов станкостроения и робототехники получили гранты на общую сумму свыше 296 миллионов рублей.

Как подчеркнул глава города, налоговыми преференциями пользуются компании – резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва". Например, в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет 2%.

Вместе с тем Москва активно содействует и развитию кадрового потенциала. В прошлом году был открыт Флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы в ОЭЗ. Его мощности позволяют обучать более 3 тысяч студентов в год.

"В Центре работают полигоны токарных и фрезерных станков, слесарно-сварочных работ, участки композитных материалов и станков с числовым программным управлением, лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации, точных цифровых измерений, машиностроительного проектирования", – отметил мэр.

Также в ОЭЗ в рамках проекта "Техностажировка" молодые специалисты могут пройти практику и получить релевантные навыки на ведущих промышленных предприятиях столицы.

Собянин также рассказал о нескольких предприятиях города, которые успешно развивают свое производство.

Например, на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" работает робоцентр компании-резидента "Технорэд". Центр специализируется на выпуске промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения.

Еще одну лабораторию робототехники "Технорэд" открыли в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

В 2024 году резидент успешно реализовал более 15 экспортных проектов в Республику Белоруссию, Германию и Израиль. В частности, в марте 2025 года Белоруссия приобрела у "Технорэд" нового покрасочного робота.

Компания "Лазеры и Аппаратура" в Зеленограде в 2025 году представила новое оборудование для обработки деталей, которые используются в сфере авиационного двигателестроения.

Все основные модули аппарата предприятие производит самостоятельно. Станок является пятикоординатным и оснащен технологиями автоматизации. Первые пять систем нового типа уже внедрены на производстве рыбинского предприятия ОДК-Сатурн.

Производитель современных лазерных станков НПП "Лассард" получил статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Компания занимается разработкой, производством и продажей лазерного оборудования.

Среди отечественных новинок – оптические столы с активной вертикальной и горизонтальной виброизоляцией. Компания также выпускает офтальмологическую систему. Важным шагом для компании стало расширение собственной продуктовой линейки.

В рамках сотрудничества правительства Москвы с резидентами "Технорэд", "Лассард" и "Некс-Т" предусмотрено создание нового промышленного кластера "Робототехника и станкостроение" на базе ОЭЗ "Технополис "Москва".

Компания "БИВЕРТЕХ" разрабатывает и производит высокоточные станки с числовым программным управлением, она дважды получала от города гранты на оборудование. Сейчас компания представляет собой площадку в 3 000 квадратных метров с производством полного цикла и отделом разработки.

Предприятие "Робопро", являющееся участником Московского инновационного кластера, – производитель роботизированных систем.

"Одна из новейших разработок "Робопро" – компактный коллаборативный робот (кобот) грузоподъемностью 3 килограмма. Он предназначен для автоматизации технологических процессов, а также может использоваться в исследовательских, образовательных и медицинских целях", – рассказал Собянин.

На станциях метро "Курская" и "Нижегородская" инновационные роботы варят кофе.

Вместе с тем компания "САГА Роботикс" производит роботов и средства автоматизации. Предприятие разработало шестиосевого промышленного робота-манипулятора и программное обеспечение для управления.

Также предприятие изготавливает учебные комплексы. За это время образовательным организациям по всей России их поставлено порядка 3 тысяч штук.

Компания "Тьюбот" производит роботизированные системы для разветвленных трубопроводов. Технологии позволяют оценивать текущее техническое состояние труб для предотвращения аварийных ситуаций и урона окружающей среде.

Роботы компании применяются в ЖКХ, нефтегазовой, химической и металлургической промышленности.

Предприятие "СКТБ ПР" производит мобильные роботизированные комплексы для проведения аварийно-спасательных и взрывотехнических работ, а также перевозки грузов. Недавно предприятие разработало нового робота, способного перевозить до 100 килограммов грузов по любой местности.

Другой резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" компания "Микробор" производит высокотехнологичный металлорежущий инструмент из сверхтвердых композиционных материалов. На предприятии работает собственная лаборатория с ионно-плазменной установкой.

"Поддержка компаний, обеспечивающих развитие станкоинструментальной промышленности и робототехники, – это инвестиция в будущее Москвы. Это новые рабочие места и независимость от импортных решений", – заключил мэр.

Ранее Москва получила награду за социальную роботизацию. Жюри высоко оценило достижения российской столицы в области комплексной роботизации и передовых автономных систем. Особое внимание было уделено внедрению беспилотного трамвая и автономного беспилотного робота-уборщика "Пиксель".