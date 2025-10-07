Начался прием заявок на участие в первой Открытой всероссийской олимпиаде по робототехнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стартовал прием заявок на участие в первой Открытой всероссийской технологической олимпиаде по робототехнике, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что московские школьники традиционно демонстрируют выдающиеся результаты в соревнованиях, включая сферу IТ и инженерию. Для этого в столице создаются все условия, например оснащение в школах, усиление математического направления и поддержка участия в таких проектах, как олимпиада по робототехнике.

Вице-мэр отметила, что олимпиада станет возможностью для школьников показать свои навыки и умения, а также получить льготы при поступлении в ведущие технические вузы страны.

"Участников ждут задания по актуальным и востребованным направлениям, таким как программирование БПЛА, мобильные роботы и электроника. Для нас важно, чтобы увлечение технологиями со школьной скамьи перерастало в успешную карьеру в реальном секторе экономики", – подчеркнула Ракова.

В дистанционном отборочном этапе примут участие тысячи учеников 9–11-х классов со всей России, он пройдет с 22 по 29 октября. Для того чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию на сайте "роботы.мош.цпм.рф".

Финал конкурса состоится очно в декабре в Федеральном центре беспилотных авиационных систем. Открытие заключительного этапа пройдет 16 декабря, а 17 декабря участников ждет теоретическое тестирование.

С 18 по 22 декабря участники выполнят практические туры и задания по направлениям. Также 22 декабря пройдет торжественное закрытие.

В финале школьники, принимающие участие в олимпиаде, должны будут выбрать два направления – БПЛА и мобильная робототехника. Участники будут настраивать дроны и разрабатывать алгоритмы для автономного полета беспилотников. Помимо этого, они запрограммируют мобильных роботов для автономной миссии на полигоне и покажут навыки работы с электроникой.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что развитие робототехники является одним из шагов в решении стратегической задачи по подготовке инженерных кадров, а участие в олимпиаде даст школьникам возможность углубиться в изучение перспективных направлений.

"При этом важно, что робототехника объединяет в себе фундаментальные знания по нескольким предметам – математике, информатике и физике. Проведение первой Всероссийской олимпиады по таким актуальным направлениям расширяет горизонты школьников как в выборе образовательной траектории, так и профессии", – добавил Кравцов.

Олимпиада станет первым масштабным мероприятием в летающей робототехнике, а финал объединит 400 школьников, планирующих связать жизнь со сферами IТ и инженерии. Кроме соревновательной части, заключительный этап включит в себя образовательную, культурную и развлекательную программы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московский инновационный кластер проводит набор резидентов для новых кластеров Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы". С июня компании подали свыше 350 заявок, чтобы локализоваться в новых кластерах технологической долины. Наибольшее количество обращений поступило от организаций, работающих в сферах биотехнологий (45%).

