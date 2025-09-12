Собянин: идет набор резидентов для новых кластеров технологической долины МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кластер проводит набор резидентов для новых кластеров Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Как отметил мэр столицы, с июня компании подали свыше 350 заявок, чтобы локализоваться в новых кластерах технологической долины. Наибольшее количество обращений поступило от организаций, работающих в сферах биотехнологий (45%).

Также заявления оставляли компании, специализирующиеся на робототехнике, машиностроении и приборостроении (21%), IT (17%), новых материалах, радиоэлектронике и прочих областях (17%).

"При формировании концепции новых площадок мы опираемся в том числе на запросы будущих резидентов. Среди наиболее востребованных решений – центры обработки данных, пространства для тестирования робототехники в условиях, приближенных к реальным, и центры коллективного пользования для биохимических испытаний", – подчеркнул глава города.

Он обратил внимание, что по аналогии с кластером "Ломоносов" площадки создадут с междисциплинарным подходом, направленным на размещение лабораторий, опытных производств и RnD.

В настоящий момент, указал градоначальник, технологическая долина МГУ приобретает характер самой крупной инновационной экосистемы мирового уровня. Уже сейчас она способна обеспечивать компании современными помещениями и необходимой для исследований и испытаний инфраструктурой.

Более того, ИНТЦ предоставляет компаниям налоговые льготы и меры поддержки. Город планирует возвести на территории "Воробьевых гор" 9 кластеров. Заявки на резидентство можно подать на платформе i.moscow.

Между тем в Москве внедрили два новых технопарка – на Новомосковской улице и в Зеленограде. В последнем разместились три лабораторных комплекса и три производственных корпуса. Там будут делать электронику, радиотехнику, а также создавать микро- и нанотехнологии.