Сергей Собянин: на платформе i.moscow появится сервис "Технохантер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе i.moscow появится сервис "Технохантер". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что с 1 сентября студентам, аспирантам и выпускникам московских вузов предоставят возможность пройти стажировку у компаний-резидентов кластера "Ломоносов". Благодаря этому они смогут получить опыт, а город – привлечь к развитию столицы молодых специалистов.



В новом сервисе представлены запросы более 20 компаний. Например, разработчик программного обеспечения (ПО) на основе искусственного интеллекта пытается подобрать ИТ-специалиста для поиска объектов на видео. Помимо этого, выпускающая полимерные материалы фирма приглашает к себе на работу инженера-химика.



При этом Собянин отметил, что резиденты уже не первый раз предлагают молодым специалистам практику в своей организации. По его словам, зачастую такое взаимодействие приводит к тому, что обе стороны вносят вклад в развитие московских инноваций.

В частности, два студента, которые обучаются на бакалавриате в МФТИ и Школе управления "Сколково", прошли стажировку в компании "Вормхолс Внедрение". В результате ими была разработана "под ключ" бизнес-модель для нового нефтегазового оборудования организации.

Кроме того, в кластере проводятся экскурсии, благодаря которым студенты и выпускники московских вузов могут узнать особенности работы инновационных компаний и принять решение о прохождении стажировки.

Ранее Собянин одобрил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года. В частности, предусмотрено развитие технологического сектора, увеличение выручки высокотехнологичных компаний, а также рост объема венчурных инвестиций в технологический сектор.

Планируется и рост доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) от валового регионального продукта (ВРП) и патентной активности столичного бизнеса и науки. В качестве основного источника стимулирования технологического развития выступит платформа Московский инновационный кластер.

