Сергей Собянин: в Москве появились два новых технопарка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве введены в эксплуатацию два новых технопарка – на Новомосковской улице и в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"В комплексе на Новомосковской улице – телевизионные студии, дикторские, монтажные, эфирный комплекс, а также офисы, коворкинг и коммерческие центры обработки данных", – поделился мэр столицы.

По его словам, ключевыми резидентами технопарка станут телевизионный канал, радиохолдинг, а также компании-разработчики программного обеспечения (ПО) и аппаратных комплексов для телевидения и интернет-вещания.

В свою очередь, в технопарке в Зеленограде разместились три лабораторных комплекса и три производственных корпуса. Как отметил Собянин, здесь будут делать электронику, радиотехнику, а также создавать микро- и нанотехнологии.

Всего в Москве открыто 47 технопарков, где работают свыше 74,8 тысячи сотрудников.

"Они помогают развивать инновации и укрепляют позиции Москвы как центра передовых технологий. К 2030 году планируется ввести 2,5 миллиона квадратных метров новых производственных и офисных пространств и привлечь около 475 миллиардов рублей инвестиций", – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что технопарк с научно-производственной инфраструктурой появится в столичном районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ). Его построят на участке площадью 8,97 гектара.

Участок находится между улицами Нижние Поля, Люблинской и Перервой. Инвестиции в реализацию проекта составят 13,7 миллиарда рублей. После ввода объекта в эксплуатацию там смогут работать более 1 тысячи человек.

