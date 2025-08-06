Технопарк появится в Марьине по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Технопарк с научно-производственной инфраструктурой построят на участке площадью 8,97 гектара в столичном районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Проекты комплексного развития территорий способствуют не только формированию в столице привлекательной жилой застройки, но и созданию на бывших депрессивных площадках новых высокотехнологичных производств", – объяснил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестиции в реализацию проекта составят 13,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 505,7 миллиона рублей. После ввода объекта в эксплуатацию там смогут работать более 1 тысячи человек.

Участок находится между улицами Нижние Поля, Люблинской и Перервой. Рядом располагаются станции "Марьино" и "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии метро, а также Перерва МЦД-2.

Как уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, площадь инфраструктуры составит 74,48 тысячи квадратных метров. Проект также предполагает проведение работ по благоустройству территории и организации улично-дорожной сети. Благодаря грамотно спроектированным дорогам и пешеходным коммуникациям удастся повысить эффективность инновационного производства и безопасность его сотрудников и окружающих.

Овчинский добавил, что технопарк планируется построить в течение 6 лет.

Ранее стало известно, что в районах Новокосино и Косино-Ухтомском в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) появятся новые современные производства. Общая площадь объектов составит 34 тысячи квадратных метров. На новых производствах будет создано около 350 рабочих мест. Оба участка находятся на Салтыковской улице.