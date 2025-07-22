Производственный комплекс возведут в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен производственный комплекс для компаний "Первый ДСК" и "Лайф Инжиниринг", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это третий из четырех объектов, возводимых в районе Савелки. Инвестор смог арендовать земельный участок на льготных условиях за счет статуса масштабного инвестиционного проекта.

"А благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда после завершения строительства всех предприятий комплекс обеспечит более 600 новых рабочих мест для жителей столицы. Это укрепит производственный потенциал города и повысит уровень занятости населения", – передает слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Завод компании "Первый ДСК" будет производить оконные и дверные системы и фасады с применением стекла и алюминия. В предприятии будет обеспечен полный цикл работ, от типовых элементов до индивидуальных решений.

"Лайф Инжиниринг" займется выпуском 40 тысяч квадратных метров готовых модулей в год с использованием префаб-технологии, которая предполагает предварительную сборку модульных конструкций стандартного размера со сплошным или частичным остеклением.

Этот проект позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей округа и откроет дополнительные возможности для трудоустройства рядом с домом, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В рамках инвестиционного проекта земельные участки для строительства производств предоставляются по льготной ставке 1 рубль в год. Это помогает развивать инфраструктуру столицы.

Такая мера поддержки действует с марта 2022 года. Группа компаний "ФСК", куда входят "Первый ДСК" и "Лайф Инжиниринг", стала одной из первых, кто воспользовался такой возможностью, рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Новый промышленный объект в Зеленограде объединит два высокотехнологичных производства на одной площадке, повысив эффективность использования предоставленного земельного участка, отметил директор проектов группы компаний "ФСК" Максим Рыбаков.

Он также добавил, что партнерство Москвы и бизнеса позволяет подходить к вопросам развития территорий и кадрового потенциала комплексно.

Строительство планируют завершить в этом году, оно находится под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Председатель ведомства Антон Слободчиков пояснил, что его сотрудники контролируют каждый этап строительства, от подготовки до сдачи объекта. Реализация ведется в строгом соответствии с проектной документацией.

Программа стимулирования создания рабочих мест с 2020 года охватила почти все районы города. Реализация проектов позволит дать работу более 310 тысячам людей во всех отраслях экономики Москвы.

Ранее стало известно, что Москва определила предпринимателей, которые реализуют четыре МаИП в трех столичных округах. Они смогут арендовать земельные участки общей площадью 2,9 гектара. Два из них предполагаются для общественно-деловых комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", другие два – для возведения производственных объектов на юго-востоке и востоке Москвы.