Новейшие решения в сфере беспилотных систем представят на выставке в "Сколкове"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В инновационном центре "Сколково" начала работу международная выставка беспилотных авиационных и роботизированных систем. Мероприятие продлится до 17 августа в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего", передает портал mos.ru.

Экспозиция включает более 700 экспонатов, значительная часть которых – разработки московских компаний, обеспечивающих около 40% российского рынка в этой сфере.

Выставка делится на 2 части – сценарную и стендовую части. Первая пройдет в технопарке "Сколково". Здесь лучшие решения от более чем 100 компаний будут представлены на реальных примерах в 8 ключевых отраслях экономики: сельском, лесном и городском хозяйствах, строительстве, топливно-энергетическом комплексе, безопасности, торговле и транспорте.

Вторая часть будет ждать гостей в бизнес-центре "Амальтея". Там свои разработки представят более 20 регионов России, а также свыше 50 производителей и около 10 отраслевых объединений. Посетители увидят новейшие достижения в области беспилотных и роботизированных систем.

Кроме того, 14 и 15 августа в технопарке "Сколково" в рамках деловой программы форума соберутся представители более чем 25 стран.

Эксперты обсудят основные векторы развития отрасли. В частности, разработку передовых технологий, налаживание партнерских отношений, запуск серийного производства, обеспечение безопасности и сертификации, а также интеграцию автоматизированных систем в экономику.

Вместе с тем будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры и подготовки квалифицированных кадров. Всего программа включает шесть тематических блоков: "Рынок", "Технологии", "Производство", "Инфраструктура", "Дроны и общество" и "Кадры".

В первом блоке будут рассмотрены возможности применения дронов в различных областях, от обеспечения безопасности до городского хозяйства. Участники поделятся опытом внедрения беспилотных авиационных систем и роботов в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, торговле и транспорте.

Раздел "Технологии" включит в себя обсуждение прогресса в области автономных систем, искусственного интеллекта, кибербезопасности и стандартов. В блоке "Производство" будут рассмотрены этапы разработки беспилотных систем, вопросы сертификации и локализации производства.

В рамках "Инфраструктуры" эксперты поднимут вопросы интеграции дронов в городскую средах, создание систем идентификации и обмена данными.

В теме "Дроны и общество" акцент будет сделан на работе в экстремальных условиях и социальных аспекты, а в "Кадрах" обсудят подготовку специалистов, проведение конкурсов и развитие профессиональных стандартов.

Центральным событием форума станут пленарные сессии. Одной из них будет "Дронификация экономики: барьеры и перспективы", где рассмотрят стратегические аспекты использования воздушного пространства как фундамента технологического суверенитета, а также затронут вопросы интеграции наземных, воздушных, водных и космических платформ в единую цифровую инфраструктуру. Там же планируется провести анализ развития экономики малых высот.

В свою очередь, на сессии "Форсайт-2050", посвященной глобальному будущему индустрии беспилотных технологий, участники обсудят влияние автономного транспорта, интернета вещей, искусственного интеллекта и квантовых вычислений на различные отрасли и повседневную жизнь.

Между тем в Москве пройдут открытые тестирования видеоигр. Посетители смогут попробовать игры столичных разработчиков, включая проекты "Фабрики видеоигр". Это позволит им узнать о процессе создания игр, а авторам получить отзывы для улучшения своих проектов.

Первая серия тестов пройдет на форуме "Территория будущего. Москва 2030" (МГТУ Баумана) с 12:00 до 23:00 с 10 по 31 августа. Вторая серия начнется 26 августа в "АКИ.Лаб", где также состоится круглый стол о применении ИИ в разработке игр.