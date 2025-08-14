Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве проведут открытые тестирования видеоигр столичных разработчиков, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Москвичи и туристы смогут познакомиться с решениями участников столичного акселератора "Фабрика видеоигр" и других московских студий. У них будет возможность попробовать себя в роли космических зоологов, поработать в виртуальном дирижабле-магазине, разгадать головоломки и отправиться в путешествие по фантастическим мирам.

"Посетители больше узнают о процессе создания видеоигр, а авторы получат развернутые отзывы еще до выпуска продукта на рынок, смогут улучшить свои проекты и повысить шансы на успех", – подчеркнул вице-мэр.

Первая серия тестирования запланирована на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в новом кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана. Гостей ждут со вторника по четверг с 12:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 23:00 в течение всего месяца.

Вторая серия начнется 26 августа в креативном пространстве "АКИ.Лаб". В 16:40 на этой локации состоится круглый стол, посвященный применению технологий искусственного интеллекта в отрасли. Эксперты обсудят, как нейросеть помогает в разработке видеоигр.

Для посещения площадки необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте агентства креативных индустрий Москвы. Участников ждут с 16:00 до 21:00. Всего же на данной площадке планируется провести четыре подобных тестирования, следующая встреча пройдет в октябре, еще две – в начале 2026 года.

Кроме того, в рамках форума "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" в олимпийском комплексе "Лужники" проходит неделя фиджитал-спорта. Его кульминацией станет гранд-финал турнира "КиберМосква 2030".

Мероприятие посвящено тактическому трехмерному бою. Для посетителей приготовили мастер-классы, тренировки с известными игроками, детский и лазерный тиры, турниры и лазертаг-арену.