16 января, 12:17

Город

Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве до конца 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2026 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут плановую проверку порядка 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как он уточнил, плановое обслуживание газифицированного жилого фонда столицы проводится ежегодно, так как это напрямую связано с безопасностью жильцов. При этом обязанность по поддержанию оборудования в исправном состоянии, а также его своевременной замене лежит на собственниках и нанимателях квартир.

Средний срок службы газовой плиты составляет 10–12 лет. По его истечении элементы оборудования начинают изнашиваться: выходят из строя газовые краны, деформируются рассекатели горелок, ухудшается теплоизоляция духового шкафа. Эксплуатация таких приборов становится небезопасной, поэтому требуется их замена.

Кроме того, современные плиты должны быть оснащены системой "газ-контроль", которая автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что графики проверок заранее размещаются на информационных стендах в подъездах и во дворах домов. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте АО "Мосгаз" и в телеграм-боте компании. Жители также могут оформить подписку на уведомления о предстоящем визите специалистов и после проверки оставить оценку их работы.

Ранее сообщалось, что в Москве за 15 лет построили и реконструировали более 1,8 тысячи километров газопроводов. В настоящее время столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций.

город

