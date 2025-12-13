Участок газопровода реконструировали в районе Косино-Ухтомский

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства реконструировали газопровод низкого давления на улице Михельсона в Косино-Ухтомском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Работы стартовали в мае текущего года. В результате специалисты обновили участок газопровода, протяженность которого составляет более 2,6 километра. Они проложили новую линию из современных полиэтиленовых труб.

Реконструкция проводилась при помощи метода открытой прокладки, благодаря которому мастера смогли тщательно контролировать качество и точность монтажа на каждом этапе. В рамках работ они использовали материалы отечественного производства. При этом потребителей не отключали от газоснабжения.

После завершения реконструкции район получил современную инфраструктуру, рассчитанную на десятилетия вперед. Новый газопровод прослужит не менее 40 лет.

Ранее специалисты отремонтировали газорегуляторный пункт "Академический", расположенный на юго-западе столицы. Решение о реконструкции было принято из-за длительного срока эксплуатации оборудования. В итоге все работы выполнены в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

