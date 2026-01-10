Форма поиска по сайту

10 января, 10:20

Мэр Москвы

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершили программу по модернизации подводных газопроводов. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что работы начались в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления. Их общая протяженность составила около 9 километров.

"В канун 2026-го завершили реконструкцию последнего объекта – Кропоткинского газопровода", – поделился Собянин.

По его словам, подводные дюкеры прокладывались еще в 1939–1965 годах под Москвой-рекой, Яузой и другими водными преградами. Обновленные газопроводы уложили в тоннелях под дном рек на глубине около 20 метров с помощью микротоннелирования. Они получили тройную защитную оболочку и автоматизированные запорные устройства.

"При необходимости подачу газа можно дистанционно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской "Мосгаза", – подчеркнул мэр.

Также в столице построили новый газопровод-дюкер "Шелепихинский", проложенный под руслом Москвы-реки. Он повысил надежность газоснабжения западной части столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве за 15 лет построили и реконструировали более 1,8 тысячи километров газопроводов. В настоящее время столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций.

Кроме того, при возведении и реконструкции газопроводов применяются материалы и оборудование отечественного производства.

мэр Москвыгород

