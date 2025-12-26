Форма поиска по сайту

26 декабря, 10:47

Город

Более 1,8 тыс км газопроводов построили и реконструировали в Москве за 15 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,8 тысячи километров газопроводов построили и реконструировали в Москве за 15 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты АО "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб, предполагающий традиционный открытый способ и бестраншейные технологии. Нуждающиеся в обновлении сети обнаруживают при помощи спецприборов неразрушающего контроля. Благодаря им специалисты могут провести диагностику технического состояния, найти коррозионные и другие изменения.

При возведении и реконструкции газопроводов применяются материалы и оборудование отечественного производства. Кроме того, специалисты оснащают газовые сети запорными устройствами, которые помогают перекрывать подачу газа дистанционно за 1,5 минуты.

Ранее модернизация газорегуляторного пункта "Варшавский, 153" завершилась на юге Москвы. Он обеспечивает газоснабжение как бытовых предприятий, так и жилых домов районов Зюзино и Нагорного. Работы провели в короткий срок, для этого не потребовалось отключать потребителей от газоснабжения.

Собянин: эффективность столичных ТЭЦ постоянно повышается

