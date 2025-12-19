Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 10:22

Город

Модернизация газорегуляторного пункта "Варшавский, 153" завершилась в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Модернизация газорегуляторного пункта "Варшавский, 153" завершилась на юге Москвы. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Варшавский, 153" обеспечивает газоснабжение как бытовых предприятий, так и жилых домов районов Зюзино и Нагорного. Модернизировать его решили в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования.

Работы провели в короткий срок, для этого не потребовалось отключать потребителей от газоснабжения. Специалистами был установлен современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью 930 кубометров в час. Он сделан из отечественных составляющих на производстве АО "Мосгаз". Оборудование надежно и имеет пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности.

Во всех газорегуляторных пунктах Москвы есть запорные устройства, их параметры контролируют регулярно из центральной диспетчерской.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства модернизировали газорегуляторный пункт "Силикатный" на северо-западе Москвы. Он обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошёвский, Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево.

Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Специалисты возвели новый корпус и установили газорегуляторный пункт мощностью 110 тысяч кубометров в час.

Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов Мосгаза с юбилеем

Читайте также


город

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика