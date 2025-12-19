Модернизация газорегуляторного пункта "Варшавский, 153" завершилась в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Модернизация газорегуляторного пункта "Варшавский, 153" завершилась на юге Москвы. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Варшавский, 153" обеспечивает газоснабжение как бытовых предприятий, так и жилых домов районов Зюзино и Нагорного. Модернизировать его решили в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования.

Работы провели в короткий срок, для этого не потребовалось отключать потребителей от газоснабжения. Специалистами был установлен современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью 930 кубометров в час. Он сделан из отечественных составляющих на производстве АО "Мосгаз". Оборудование надежно и имеет пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности.

Во всех газорегуляторных пунктах Москвы есть запорные устройства, их параметры контролируют регулярно из центральной диспетчерской.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства модернизировали газорегуляторный пункт "Силикатный" на северо-западе Москвы. Он обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошёвский, Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево.

Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Специалисты возвели новый корпус и установили газорегуляторный пункт мощностью 110 тысяч кубометров в час.