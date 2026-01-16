Россия может возобновить поставки электроэнергии в Китай

Фото: depositphotos/chungking

Поставки электроэнергии из России в Китай могут быть возобновлены при соответствующем запросе из КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

В министерстве уточнили, что экспорт электроэнергии также может быть возобновлен при достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для России остается "опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока".

Ранее в СМИ появилась информация, что Китай с 1 января полностью остановил закупку российской электроэнергии. Данное решение якобы стало результатом высоких экспортных цен. Контракт на поставку электроэнергии между Москвой и Пекином действует до 2037 года.

Несмотря на это, Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы. Об этом сообщалось коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств государств. Стороны также планируют углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий.