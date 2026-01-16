Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 11:46

Экономика

Россия может возобновить поставки электроэнергии в Китай

Фото: depositphotos/chungking

Поставки электроэнергии из России в Китай могут быть возобновлены при соответствующем запросе из КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

В министерстве уточнили, что экспорт электроэнергии также может быть возобновлен при достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для России остается "опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока".

Ранее в СМИ появилась информация, что Китай с 1 января полностью остановил закупку российской электроэнергии. Данное решение якобы стало результатом высоких экспортных цен. Контракт на поставку электроэнергии между Москвой и Пекином действует до 2037 года.

Несмотря на это, Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы. Об этом сообщалось коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств государств. Стороны также планируют углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий.

Читайте также


экономика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика