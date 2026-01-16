Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Воронеже школьница пришла на уроки с ножом. Об этом рассказали в управлении образования города, передает РИА Новости.

Информацию о ЧП сообщили дети своему классному руководителю, которая обратилась в полицию. Также педагог передала сведения о происшествии в администрацию школы. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

В местных СМИ и телеграм-каналах заявляют, что инцидент произошел в школе № 19. По предварительным данным, школьница якобы угрожала учителю ОБЖ. Кроме того, были опубликованы фотографии переписки, в которой сказано, что девочку видели в сопровождении правоохранителей.

Ранее Минпросвещения разработало правила разрешения конфликтов в школах. По данным министерства, инструкция содержит 5 этапов действий, на каждый из которых для решения проблем отводится 1–3 дня. Также памятка содержит и другие рекомендации, например просвещать учеников и учителей о правовой культуре.