Смерч прошел в Сочи. На кадрах, которые сняли очевидцы, воронка кажется маленькой, однако при выходе к побережью она может серьезно увеличиться.

Перед выходными синоптики предупредили об ухудшении погоды: дождях, сопровождаемых градом, сильным ветром, селем и смерчами над морем.

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