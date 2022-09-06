Уголовное дело завели после убийства женщины у деревни Троица в ТиНАО. По предварительным данным ее застрелили за то, что она выгуливала собаку без намордника.

Рядом с ней находился муж. Но он не запомнил лица стрелявшего. По его словам, прохожий сделал замечание насчет собаки, а после этого завязалась перепалка, которая и закончилась убийством. Мужчина выстрелил женщине прямо в голову. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.