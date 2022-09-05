Япония приняла удар тайфуна Хинамнор

Главный удар тайфуна Хиннамнор приняла Япония. Порывы ураганного ветра достигали 60 метров в секунду. Особенно досталось южным островам. Там тайфун вызвал наводнение, нарушена работа энергетического и коммерческого секторов. Без света остались почти 4,5 тысячи домов.

Перед ударом стихии более 100 тысяч жителей Окинавы получили от властей предписание об эвакуации. Скорость ветра в центре тайфуна – 45 метров в секунду, при порывах – до 60. Десятки авиарейсов отменены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.