ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Каширском шоссе

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Каширском шоссе. Одна полоса полностью перекрыта, движение на участке в районе Сабурово затруднено.

Одна из машин врезалась в столб. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники ДПС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.