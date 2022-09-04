Три человека погибли в ДТП на Алтае

04 сентября, 18:55
Фото: depositphotos/annavaczi
Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на Чуйском тракте на Алтае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
По информации ведомства, водитель ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Бийска, выехал на встречку и врезался в автобус ЛИАЗ и автомобиль Toyota Carib.
В результате аварии водитель ВАЗ и его пассажирка погибли на месте. При этом, по данным МВД, молодой человек был не пристегнут и при столкновении вылетел из автомобиля. Машина при этом впоследствии загорелась.
Пострадавшие, которые находились в Toyota Carib, были госпитализированы. При этом одна из пассажирок позже скончалась в больнице.
Ранее один человек погиб при столкновении автомобиля и грузовика в Ленобласти. ДТП случилось на 65-м километре федеральной трассы " Р-23 Псков" у деревни Новое Колено.
Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, после чего произошло столкновение с грузовиком. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.
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