Тела двух человек найдены в утопленной машине в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственный комитет организовал проверку после обнаружения тел мужчины и женщины в автомобиле, утопленном в водоеме рядом с трассой в Раменском районе Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ведомства.

"В искусственном водоеме вблизи проезжей части автомобильной дороги ММК – Раменское – Малахово – Рыбаки при проведении поисковых мероприятий был обнаружен автомобиль, в котором находились тела мужчины и женщины без видимых признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки следователи провели осмотр места происшествия, опросы потенциальных свидетелей, а также назначили судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точные причины смерти мужчины и женщины.

По данным пользователей соцсетей, погибшая пара пропала без вести еще месяц назад.

Ранее три человека погибли и один пострадал в ДТП на улице Братиславской в столице. Отмечалось, что водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на встречку и совершил наезд на препятствие.