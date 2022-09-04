ВСУ предприняли попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении – МО РФ

ВСУ предприняли новые безуспешные попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При этом, заявили в военном ведомстве, украинская сторона продолжает нести крупные потери. Так, под Николаевом российской авиации удалось сбить штурмовик Су-25 противника. Уничтожены были также танки и другая военная техника.

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