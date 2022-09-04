Жители Парижа потребовали отставки Макрона

Европу захватила волна протестов. Тысячи французов вышли на улицы Парижа. Во время шествия они требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Люди недовольны его политикой.

В частности, граждан не устраивает то, что правительство не думает о благополучии своих граждан. Франция достигла пика инфляции. Рост цен ощущается во всех сферах экономики. Продукты питания только в августе подорожали почти на 8%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.