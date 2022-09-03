Более 70 тысяч человек вышли на митинг в Праге из-за роста цен на газ

Фото: Zuma/ТАСС
Более 70 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Праге из-за недовольства мерами властей по борьбе с ростом цен на газ. Об этом сообщает чешское информационное агентство Ceske Noviny.
Отмечается, что митингующие потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября.
Ранее стало известно, что жители Праги вышли на антиправительственный митинг – граждане оказались недовольны мерами властей по борьбе с ростом цен на газ. Митинг был организован политическими партиями и гражданскими объединениями.
Организаторы акции выразили уверенность в том, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов, что приводит к общему росту цен на различные товары и услуги.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выступить с предложением по введению потолка в отношении цен на российский газ. По ее словам, с подобным предложением ЕК планирует выступить в ближайшее время. Она подчеркнула, что странам Европы удалось заполнить хранилища газом раньше, чем это планировалось. По ее словам, его объем в хранилищах составляет 80%.
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
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