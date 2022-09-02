Потолок цен на российский газ приведет к его отсутствию в Европе – Медведев

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка в ценовой политике на газ может привести к его отсутствию в Европе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", – сообщил Медведев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выступить с предложением по введению потолка в отношении цен на российский газ. По ее словам, с подобным предложением ЕК планирует выступить в ближайшее время. Она подчеркнула, что странам Европы удалось заполнить хранилища газом раньше, чем это планировалось. По ее словам, его объем в хранилищах составляет 80%.

До этого стало известно, что стоимость газа за летний период выросла почти в 3 раза и составила около 2 500 долларов за тысячу кубометров. Отмечалось, что одной и причин увеличения стоимости газа стало сокращение его поставок по "Северному потоку".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что Европа нуждается в газе. По его словам, энергетическая безопасность стран Европы невозможна без участия РФ. Володин подчеркнул, что в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский.