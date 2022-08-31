Эстония запретит въезд большинству россиян в ближайшее время – МИД

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Эстония намерена закрыть въезд большинству граждан РФ в течение нескольких суток или недель. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.
"Я очень буду приветствовать решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы в полном соответствии с правилами шенгенских виз запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации", – сказал он в интервью агентству Reuters.
При этом, по словам министра, неважно, были выданы визы в Эстонии или другом государстве Шенгенской зоны.
Рейнсалу подчеркнул, что, несмотря на заключение Европейского союза по визам, в Эстонии хотят выработать решение через сотрудничество в регионе, которое будет основано на компетенции стран из соображений национальной безопасности.
До этого Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия сообщили, что планируют принять собственные меры для сокращения числа въезжающих россиян, если Евросоюз не договорится о коллективных действиях.
Отмечалось, что государства рассмотрят возможность принятия временных мер на национальном уровне. Согласно заявлению, это необходимо для решения вопросов общественной безопасности, связанных с "увеличением потока граждан России, пересекающих границы".
ЕС усилил давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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