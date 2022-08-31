Москвичам показали бюллетени для выборов мундепов 9–11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям Москвы продемонстрировали проект бюллетеня для выборов муниципальных депутатов, которые пройдут в столице 9–11 сентября. Его представил политический аналитик Александр Асафов в своем телеграм-канале.

"Для удобства избирателей, кандидатов и их команд на сайте в разделе каждого района у всех из 313 избирательных округов появился новый элемент. Это проект бюллетеня, включающий всех зарегистрированных кандидатов по избирательному округу. Бюллетень похож на тот, который избиратели получат либо на участке, либо при голосовании онлайн", – сообщил Асафов.

Благодаря макетам избиратели смогут заранее ознакомиться с расположением кандидатов от разных субъектов. Кроме того, каждый проект бюллетеня содержит информацию о количестве разрешенных отметок. Если количество "галочек" будет превышать допустимое, бюллетень признают недействительным.

"На мой взгляд, это позволит избирателям более тщательно подготовиться к голосованию, выбрать понравившихся им кандидатов заранее и снизить процент ошибок во время голосования", – отметил Асафов.

По его словам, ошибка с превышением числа отметок является наиболее распространенной среди избирателей. Он посоветовал вотирующим заранее ознакомиться с информацией о кандидатах, а также предупредил, что переголосовать в случае ошибки будет невозможно.

Ранее сообщалось, что пробное голосование перед выборами мундепов в Москве прошло успешно. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. По его словам, ДЭГ находится у москвичей в преимуществе.

До этого стало известно, что в наблюдатели на выборы в сентябре записались более 5 тысяч человек. По словам Ковалева, для желающих наблюдать за ходом избирательного процесса организовали специальные курсы. Они начались в столице с 24 августа.