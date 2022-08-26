Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пробное голосование перед выборами в столице прошло успешно. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Тест состоялся, у нас система выдержала, сработала четко, мы фиксируем интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию, оно для москвичей в приоритете", – отметил он.

До этого сообщалось, что за восемь часов работы системы онлайн-голосования ее проверили более 420 тысяч жителей столицы. Тестирование было организовано, чтобы проверить перед выборами, выдерживают ли сервисы большую нагрузку.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

