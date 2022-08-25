В Мосгоризбиркоме состоялось разделение ключа расшифрования результатов тестирования ДЭГ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В преддверии муниципальных выборов в Москве состоялось разделение ключа расшифрования результатов тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Московской городской избирательной комиссии, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня ключ расшифрования будет делиться на три части, мы уже заранее обговорили, выбрали так называемых хранителей ключей. Это Владимир Петрович Попов, который будет представлять Московскую городскую избирательную комиссию, это Вадим Юрьевич Ковалев – председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами и Николай Борисович Геращенко, член Мосгоризбиркома", – отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Уточняется, что ключ будет собран в МГИК после окончания времени тестирования ДЭГ не ранее 17:00 26 августа. Его сборка запустит процесс подсчета голосов.

Ранее сообщалось, что протестировать электронные нововведения сентябрьских выборов можно будет 26 августа с 08:00 до 17:00.

Тестирование проходит аналогично с выборами – пользователи получают бюллетень и проставляют в нем отметки. Специалисты в это время смотрят, как сервис функционирует в условиях, близких к настоящему голосованию.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

