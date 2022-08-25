Стали известны варианты вопросов тестового голосования в Москве перед выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Протестировать электронные нововведения сентябрьских выборов можно будет 26 августа с 08:00 до 17:00, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Тестирование проходит аналогично с выборами – пользователи получают бюллетень и проставляют в нем отметки. Специалисты в это время смотрят, как сервис функционирует в условиях, близких к настоящему голосованию.

Участвующие в тестировании получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" В качестве ответов будет предложено 15 вариантов.

Уточняется, что такое большое количество ответов необходимо, чтобы повторить структуру бюллетеня – на выборах горожанам также необходимо будет выбирать кандидатов из большого количества.

Принять участие в тестировании смогут москвичи, достигшие 18 лет и зарегистрированные в районах, где будут проходить выборы, а именно – в Москве (кроме Щукина и большей части ТиНАО). В ТиНАО тестирование и сами выборы состоятся только в Троицке.

До этого стало известно, что более 5 тысяч москвичей записались в наблюдатели за выборами. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами рассказал его руководитель Вадим Ковалев.

Он отмечал, что для наблюдателей разработан специальный образовательный курс. Он стартовал в онлайн-формате с 24 августа.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.