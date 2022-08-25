В Москве стартовало обучение корпуса наблюдателей на выборы от ОП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стартовало обучение корпуса наблюдателей на выборы от Общественной палаты столицы. Об этом говорится в телеграм-канале Оперштаба по наблюдению за выборами в Москве в этом году.

"Те, кто уже записался в корпус, начали знакомиться с материалами, которые помогут наблюдателям выполнить свои задачи грамотно и профессионально", – говорится в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что для тех, кто не успел присоединиться к корпусу, по-прежнему открыт набор на его сайте.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч москвичей записались в наблюдатели за выборами. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами рассказал его руководитель Вадим Ковалев.

Он отмечал, что для наблюдателей разработан специальный образовательный курс. Он стартовал в онлайн-формате с 24 августа.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.