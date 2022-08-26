Более 420 тыс москвичей проверили систему онлайн-голосования

16:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 420 тысяч жителей столицы проверили систему онлайн-голосования за восемь часов ее работы, сообщает ТАСС со ссылкой на общественный штаб по наблюдению за выборами.
"На 15:55 по московскому времени выдано более 423 тысяч электронных бюллетеней", – говорится в сообщении.
Тестирование было организовано, чтобы проверить перед выборами, выдерживают ли сервисы большую нагрузку. Отмечалось, что существенных сбоев в тестировании очного и дистанционного голосования выявлено не было.
Удостовериться в удобной организации процесса очного голосования можно до 17:00 26 августа.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образованиях.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
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