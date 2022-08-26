Тестовое голосование в Москве перед выборами в сентябре проходит в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тестовое голосование в Москве перед сентябрьскими выборами муниципальных депутатов проходит в штатном формате. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Существенных сбоев в тестировании очного и дистанционного голосования выявлено не было. Удостовериться в удобной организации процесса очного голосования можно до 17:00 26 августа. Принять участие в тестировании онлайн-голосования можно, перейдя по ссылке.

Отмечается, что к 13:00 на участках проголосовали около 5 500 человек. Систему онлайн-голосования протестировали более 340 000 жителей столицы.

Процесс тестового голосования контролируют разработчики. Их задача заключается в оперативном отслеживании корректной работы систем, а также анализе удобства процедур для потенциальных избирателей. Кроме того, систему тестируют в стресс-формате. Так можно отработать порядок действий сотрудников при отключении интернета и электричества.

Присоединиться к тестированию могут москвичи, зарегистрированные в одном из районов, где с 9 по 11 сентября пройдут выборы мундепов. В 2022 году очное голосование не будет организовано в большей части ТиНАО и районе Щукино. Жители этих районов смогут проголосовать онлайн.

Уточняется, что в этом году жители столицы в рамках тестового голосования могут высказать свое мнение по вопросу "Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?".

Ранее москвичам рассказали, как можно будет обменять баллы акции программы "Миллион призов". Их можно будет выиграть за участие в дистанционном электронном голосовании. В этом году к акции программы присоединились, в том числе 18 музеев и 22 театра Москвы.

