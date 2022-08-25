Москвичам по СМС напомнили о тестировании системы онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аккаунт DIT_MOS разослал жителям столицы СМС с напоминанием о возможности поучаствовать в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с 08:00 до 17:00 в пятницу, 26 августа.

"Вы можете принять участие в тестовом онлайн-голосовании 26 августа и высказаться о том, какие улучшения могут сделать ваш район комфортнее", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестировать электронные нововведения сентябрьских выборов можно будет 26 августа с 08:00 до 17:00.

Тестирование проходит по аналогии с выборами – пользователи получают бюллетень и проставляют в нем отметки. Специалисты в это время смотрят, как сервис функционирует в условиях, близких к настоящему голосованию.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

