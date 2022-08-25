Москвичам по СМС напомнили о тестировании системы онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Аккаунт DIT_MOS разослал жителям столицы СМС с напоминанием о возможности поучаствовать в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с 08:00 до 17:00 в пятницу, 26 августа.
"Вы можете принять участие в тестовом онлайн-голосовании 26 августа и высказаться о том, какие улучшения могут сделать ваш район комфортнее", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что протестировать электронные нововведения сентябрьских выборов можно будет 26 августа с 08:00 до 17:00.
Тестирование проходит по аналогии с выборами – пользователи получают бюллетень и проставляют в нем отметки. Специалисты в это время смотрят, как сервис функционирует в условиях, близких к настоящему голосованию.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Стали известны варианты вопросов тестового голосования в Москве перед выборами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: