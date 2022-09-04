Оставшиеся на ЗАЭС члены миссии МАГАТЭ уедут 6 сентября – власти

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Международные эксперты МАГАТЭ, оставшиеся работать на Запорожской АЭС, планируют покинуть объект во вторник, 6 сентября, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до 5-го числа предварительно, то есть завтра еще работают, а 6-го выдвигаются", – сказал он.

При этом Рогов отметил, что этот план является предварительным. По его словам, эксперты МАГАТЭ могут продлить свое пребывание на станции.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.