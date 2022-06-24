Кадыров показал украинское вооружение, захваченное в Золотом

Фото: телеграм-канал “Kadyrov_95’

Российская армия в ходе освобождения населенного пункта Золотое захватила арсенал оружия противника иностранного образца, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики. За каждый потраченный патрон наши спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что в окопах было обнаружено большое число минометных установок и разных видов боеприпасов, противотанковых комплексов "Джавелин", а также гранаты и патроны.



По его словам, военные РФ продолжают зачищать населенные пункты.

"В ближайшее время мы очистим от противника всю территорию Донбасса", – подчеркнул глава Чечни.

Ранее сообщалось, что подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

