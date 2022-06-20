Кадыров опроверг слухи об обмене гражданки Украины на сына его зампреда в Крыму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что данные о якобы произошедшем обмене украинской националистки Юлии Паевской по кличке Тайра на сына зампредставителя чеченского лидера в Крыму и Севастополе Мурада Саидова не соответствуют действительности.

"Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова – Адама Гриценко, не соответствуют действительности", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что Гриценко является гражданином Украины и в настоящее время находится там в плену. Он также отметил, что обмен граждан Украины на украинских нацистов не входит в его полномочия.

Глава Чечни рекомендовал журналистам не распространять фейковую информацию.

"Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ", – заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности обмена лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на военных ВСУ, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

