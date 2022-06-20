Кадыров опроверг слухи об обмене гражданки Украины на сына его зампреда в Крыму

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что данные о якобы произошедшем обмене украинской националистки Юлии Паевской по кличке Тайра на сына зампредставителя чеченского лидера в Крыму и Севастополе Мурада Саидова не соответствуют действительности.
"Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова – Адама Гриценко, не соответствуют действительности", – написал он в своем телеграм-канале.
Кадыров подчеркнул, что Гриценко является гражданином Украины и в настоящее время находится там в плену. Он также отметил, что обмен граждан Украины на украинских нацистов не входит в его полномочия.
Глава Чечни рекомендовал журналистам не распространять фейковую информацию.
"Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ", – заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности обмена лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на военных ВСУ, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Кремле высказались об обмене пленными между Россией и Украиной
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