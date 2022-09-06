Суд вынес приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич

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Мособлсуд дал 9 и 9,6 года колонии калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи будут отбывать наказание в колонии общего режима. Сушкевич и Белой запретили также три года после освобождения работать по профессии.

Прокурор ранее потребовал приговорить калининградских врачей к 13 годам колонии. Он также посчитал, что необходимо лишить медиков права занимать врачебные должности на срок три года.

Ребенок, в чьем убийстве обвинили специалистов, умер осенью 2018 года в Калининградском роддоме. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии. При этом мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было.

Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.

