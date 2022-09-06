По факту убийства женщины в ТиНАО возбуждено уголовное дело

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в поселении Вороновское в ТиНАО, говорится в сообщении ГСУ СК России по городу в телеграм-канале.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 222 УК РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, убийство произошло вечером 5 сентября. На теле женщины 1972 года рождения было обнаружено огнестрельное ранение в области головы.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Дело расследуется по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Как сообщают телеграм-каналы, женщина выгуливала собаку вместе с мужем. По словам мужчины, по дороге они встретили незнакомца, который сделал им замечание из-за отсутствия на собаке намордника. Женщина якобы ответила оппоненту в грубой форме, после чего пара пошла домой. В этот момент раздался выстрел, женщина упала.

Ранее сообщалось, что житель Москвы выбил зубы своей семилетней дочери, когда та плакала из-за голода. По информации СМИ, в семье есть еще двое детей, которых мужчина периодически избивает.

