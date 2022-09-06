Гида туристов, совершавших восхождение на Камчатке, госпитализировали

12:00
Фото: КГКУ "ЦОД"
Гида туристов, совершавших восхождение на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Камчатского края.
"Девушка от медицинской помощи отказалась. У гида – обморожения 1–2 степени пальцев обоих кистей и обеих стоп, лицо (левая щека) – 1 степени", – говорится в сообщении.
Уточняется, что гида поместили в хирургическое отделение краевой больницы.
Ранее сообщалось, что шесть участников поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД начали подъем на высоту 4 158 метров, где остались тела погибших во время восхождения туристов. Им предстоит подготовить тела к эвакуации.
Как уточнила начальник группы информации КГКУ Татьяна Юхманова, в среду, 7 сентября, специалисты попробуют привлечь коммерческий борт с опытным пилотом, который допущен до работы на таких высотах.
До этого стало известно, что спасателям удалось эвакуировать с Ключевского вулкана пострадавших. Отмечалось, что вертолет МЧС России забрал троих. Их переправили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.
Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Вертолет МЧС эвакуировал трех выживших с вулкана на Камчатке
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