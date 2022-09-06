Подруга выжившего на Камчатке гида рассказала о его отношении к безопасности

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Подруга гида Ивана Алабугина, который выжил на камчатском вулкане, рассказала, что он очень ответственно относился к безопасности туристов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что в 2020 году она ходила в составе тургруппы на гору Белух, а их гидом был Алабугин.

"Ваня – один из лучших гидов, которых я знаю. Он видит в тебе прежде всего человека, а не клиента. Он всегда готов помочь и грамотно проинструктировать. Он всегда стрессоустойчивый, у него прекрасные лидерские качества, его хочется слушать, за ним хочется следовать. Как турфирма "Экстрим тайм", так и Ваня к нашей безопасности относились очень серьезно", – рассказала она.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Туристическая группа состояла из туристов, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского края, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.

Управление СК по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В рамках следственных действий правоохранители задержали директора новосибирской турфирмы, организовавшей тур.

Ранее руководитель одной из туристических фирм Иван Буевич рассказал об опасностях восхождения на Ключевскую Сопку. По его словам, Ключевская Сопка является активным вулканом, с которого постоянно летят камни размером с автомобиль.

Он отметил, что безопасность группы обеспечивают инструктора, они же принимают все решения. Эксперт подчеркнул, что при восхождении альпинисты скрепляются между собой в связки, чтобы в случае срыва или падения одного из скалолазов, напарник смог его удержать.