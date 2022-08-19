"Юмор на все времена": Евгений Лебедев

Выпуск посвящен советскому актеру театра и кино Евгению Лебедеву. Его роли в фильмах "Два капитана", "Поднятая целина", "Иду на грозу", "Свадьба в Малиновке" помнят многие, но это лишь малая часть из его творческой деятельности. А играл он на сцене вплоть до 80 лет. И многие зрители и критики того времени называли его "великим лицедеем" XX века. Он виртуозно перевоплощался в кого угодно на сцене, от Бабы Яги до лошади. О том, насколько трагично сложилась его личная судьба, знали немногие.

Как он потерял отца и мать, расстался с единственной сестрой и нашел ее спустя много лет? Как Евгений Лебедев шел к свой мечте стать актером? Об этом – в программе "Юмор на все времена".