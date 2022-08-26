"Юмор на все времена": Виктор Ильченко

Выпуск посвящен артисту эстрады Виктору Ильченко. За свою творческую жизнь он сыграл в десятках спектаклей и сотнях миниатюр. Многие называли его коренным одесситом, другие – великим русским интеллигентом.

Семья Виктора не имела никакого отношения к искусству. Отец был летчиком и мечтал, что сын пойдет по его стопам. Но Виктор поступил в институт инженеров морского флота, а впоследствии стал артистом.

Как это произошло? Как он покорял Москву? И почему рано ушел из жизни? Об этом – в программе "Юмор на все времена".