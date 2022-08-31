В ДНР на свое место вернулся отреставрированный Солдат Победы

В Донецкой народной республике на свое место вернулся Солдат Победы – один из элементов мемориального комплекса Саур-Могила. Работы идут здесь в круглосуточном режиме.

Восстановлением занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск. После войны на этом месте открыли мемориал с обелиском высотой 36 метров и скульптурой советского солдата. Позднее зажгли Вечный огонь.

Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между силами ДНР и Украины. Мемориал получил сильные повреждения. Реставраторы специально сохранили на исторических рельефах следы обстрелов и фрагменты снарядов.

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