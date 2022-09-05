"Звезды советского экрана": Олег Анофриев

В августе 1958 года в киоски "Союзпечать" поступил свежий номер журнала "Советский экран". Любители кино, как всегда, почти мгновенно его раскупили, чтобы узнать новости важнейшего из искусств. Среди всевозможных сообщений и заметок была напечатана рецензия на музыкальный фильм "Девушка с гитарой". На фотографии изображена Людмила Гурченко – она играет главную роль, но узнать ее трудно. А рядом с ней – молодой актер Олег Анофриев. Это одна из первых его ролей, но его лицо уже знакомо многим. Этот фильм в жизни Анофриева – особенный. В "Девушке с гитарой" он впервые запел с экрана, и на несколько десятилетий вперед страна будет очарована его голосом.
Почему Олега Анофриева не взяли в музыкальную школу и не хотели принимать в театральное училище? Как наглость помогла молодому артисту прорваться на радио? Почему в "Бременских музыкантах" Анофриеву пришлось петь почти за всех героев? И из-за чего он плакал, когда записывал песню для фильма "Земля Санникова"?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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