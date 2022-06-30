"Тайны нашей эстрады": "Я услышал мелодию вальса". Счастливая звезда Евгения Долматовского

Песни на стихи Евгения Долматовского объявляли "порочащими", "несвоевременными" и запрещали. Сам поэт должен был сгинуть в сталинских лагерях, пропасть без вести в 1941 году или погибнуть под Сталинградом. Но его песни оказалось невозможно запретить, а его самого – вычеркнуть из жизни.

Почему Евгению Долматовскому пришлось уехать из столицы? Как "Девушка с характером" помогла Алешке стать героем песни? И чем Сталину не понравилась женская рука на офицерских погонах?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".